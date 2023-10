Il Comune di Siamanna ha pubblicato il bando per la concessione dei contributi a fondo perduto, inserito all’interno delle azioni di contrasto allo spopolamento.

Il contributo è in favore di cittadini residenti, o che trasferiscono la residenza da un comune con più di 3000 abitanti, per l’acquisto o ristrutturazione di prime case. L’iniziativa, rivolta ai piccoli comuni, rientra all’interno delle disposizioni regionali in materia di contrasto allo spopolamento.

Nello specifico, per l’anno 2023, sono stati stanziati 78mila euro circa. Il contributo a fondo perduto potrà essere di massimo 15mila euro a richiedente. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 26 ottobre, tramite PEC, all’indirizzo comune.siamanna.or@legalmail.it, o mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune.

