L’amministrazione comunale di Siamanna, in collaborazione con l’associazione culturale “Lughene”, che collabora con le istituzioni in attività ludiche e artistiche per bambini, organizza l’evento “A Natale”, letture e laboratorio di cucina dedicato al Natale, e in particolare ai suoi dolci.

Nello specifico, il laboratorio prende il nome di “Dolci di Natale”, e si svolgerà mercoledì prossimo, dalle 15.30, negli spazi del Centro socio culturale del paese.

Il laboratorio, che prevede letture a tema e realizzazione concreta di alcune tipologie di dolciumi legati alla tradizione natalizie, è dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, vale a dire a quelli che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado.

Per partecipare alle attività è necessario presentare la domanda di adesione presso gli uffici comunali. I moduli di partecipazione, invece, si possono reperire presso il Municipio o attraverso il sito istituzionale dell’ente.

© Riproduzione riservata