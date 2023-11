La locandina che promuove l’evento parla chiaro: tante mani sul corpo della donna. Un modo per sottolineare l’importanza del momento, di dire no alla violenza. Anche il Comune di Siamaggiore, guidato dal primo cittadino Davide Dessì, partecipa alla "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Come? Coinvolgendo prima di tutto i giovani, il futuro.

Domani mattina, alle 13, nelle vie del paese ci sarà un flash mob sul tema della violenza realizzato dai ragazzi della terza media della scuola secondaria di Solarussa. Dalle 15 alle 17.30, in Comune, è previsto invece un convegno dal titolo “”Cyber violenza di genere. Le ripercussioni reali della violenza virtuale su donne adolescenti e bambine”. Ci sarà anche la presentazione dei documenti multimediali realizzati sempre dagli studenti.

Ma non è tutto. Dalle 18, nella palestra del Comune, ci sarà la premiazione degli studenti vincitori del contest dal titolo “Il mio no alla violenza”. Seguirà uno spettacolo musicale.

