Il Comune di Palmas Arborea è stato inserito, anche per il prossimo anno, tra gli enti presenti all'interno del progetto di “Servizio Civile Digitale”. Il Comune, infatti, ha pubblicato l’avviso per la selezione di un volontario. Tra i requisiti richiesti vi è l’essere in possesso della cittadinanza italiana, aver compiuto i 18 anni e non aver superato il ventottesimo.

Il progetto avrà la durata di 12 mesi e si pone come obiettivo quello di favorire l’accesso da parte dei cittadini ai servizi digitali online erogati dai Comuni, dalla Pubblica Amministrazione a dai privati e l’acquisizione di competenze digitali. Un appoggio per quella fascia di popolazione “digitalmente” debole, in modo tale da ridurre l’ineguaglianza digitale. Tra le azioni messe in campo la gestione delle attività di “front-office” e sportello, la gestione della comunicazione e la promozione dei servizi, fino alla realizzazione di attività di formazione.

«Siamo contenti – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – dell’utilità di questo servizio. Per questo motivo, dopo l’ottenimento del finanziamento e la pubblicazione del bando, continuiamo a dare gambe ad un servizio utilissimo per i residenti, specialmente a quelle categorie che hanno difficoltà con i servizio telematici per i rapporti con la Pubblica Amministrazione». Le domande si potranno presentare entro le 14 del prossimo 26 settembre.

© Riproduzione riservata