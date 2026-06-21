A Sennariolo si insedia il nuovo consiglio comunale, guidato dal riconfermato sindaco Gianbattista Ledda, che siede nello scranno di primo cittadino per il terzo mandato di fila.

Ledda ha nominato Maria Concetta Manca vicesindaco con delega alle politiche della famiglia, pari opportunità, gentilezza e cultura. Giovanni Battista Flore sarà assessore alle politiche giovanili, turismo e personale, Antonio Sanguinetti assessore alla viabilità, trasporti e protezione civile.

Giovedì scorso l’insediamento ufficiale presso il centro di comunità. Nell'assemblea civica fanno parte i consiglieri Cinzia Vargiu, Matteo Caria, Francesco Oggianu, Giovanna Antonella Mette, Pierangela Putzolu, Tiziana Ledda e Maria Letizia Mastino.

Gruppo coeso che intende realizzare un ambizioso programma di valorizzazione e mantenimento dei servizi essenziali nel piccolo centro del Montiferru, con attenzione ai giovani e alle esigenze assistenziali della terza età. Ringraziamenti del primo cittadino ai colleghi assessori e consiglieri «un augurio di buon lavoro, sono convinto che collaboreremo uniti e compatti per migliorare la qualità della vita della nostra comunità».

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