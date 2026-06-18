L’allarme è arrivato nella sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano poco dopo le 16 per un semirimorchio che ha preso fuoco lungo la strada Statale 131, all’altezza del bivio per Uras. Fortunatamente il conducente del mezzo è riuscito a uscire dall’abitacolo senza riportare alcuna ferita.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato subito l’operazione di spegnimento e le forze dell’ordine che hanno prima bloccato e poi fatto scorrere lentamente le auto.

Ovviamente però non sono mancati i disagi nella viabilità con lunghe file di auto. I vigili del fuoco sono riusciti a ristabilire le misure di sicurezza dopo circa due ore.

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