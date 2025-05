E' stata una giornata all’insegna dello sport, e della aggregazione quella vissuta domenica Sedilo per l’inaugurazione del nuovo Skatepark comunale, che ha visto Piazza Pietrino Riccio trasformarsi in un palcoscenico animato e colorato. L’evento, organizzato con il supporto della Federazione Sport Rotellistici e della Consulta Giovanile, ha rappresentato non solo un traguardo per l’amministrazione comunale, ma un vero momento di festa per tutta la comunità.

Protagonisti assoluti della giornata gli skater sardi più talentuosi, che si sono esibiti davanti a un pubblico numeroso, tra acrobazie e manovre tecniche. Spazio anche ai più giovani, con sessioni di prova gratuite guidate da tecnici federali, che hanno permesso a bambini e ragazzi di sperimentare per la prima volta lo skateboard in sicurezza, avvicinandosi a una disciplina che dal 2021 è entrata ufficialmente nel programma olimpico.

A fare gli onori di casa il sindaco Salvatore Pes, affiancato dalla progettista dell’opera, l’architetto Eleonora Manca, dal presidente della Consulta Giovanile Michele Mula e da una rappresentanza della Federazione regionale: il presidente Serafino Corrias, il vicepresidente Mario Argiolas e il consigliere regionale Raffaele Cocco, responsabile del settore skateboarding.

“L’obiettivo era duplice – ha spiegato il sindaco Pes – creare un punto di incontro tra generazioni e promuovere lo skateboarding come pratica sportiva strutturata. Intendiamo sostenere la nascita di un gruppo stabile di giovani appassionati, che possano in futuro costituire una vera e propria società sportiva, rendendo l’impianto riferimento permanente”.

La visione dell’amministrazione guarda però ancora più lontano. “Vorremmo trasformare il nuovo skatepark – ha aggiunto Pes – in un polo d’eccellenza per lo skateboarding nel centro Sardegna, capace di attrarre appassionati e società da tutta l’isola, anche come sede di allenamenti, eventi e competizioni”.

Lo skatepark nasce come spazio inclusivo e aperto, pensato non solo per i giovani di Sedilo, ma anche per tutti i comuni limitrofi ancora sprovvisti di strutture simili. Un’infrastruttura moderna e funzionale, simbolo concreto di una politica giovanile attenta, che punta su sport, benessere e aggregazione.

La riuscita dell’evento di domenica è il primo, significativo passo di un progetto più ampio, che pone al centro i giovani, la partecipazione attiva e lo sport come strumento di crescita personale e collettiva.

