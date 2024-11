Incidente stradale questa mattina a Ghilarza, intorno alle 9.30. Due i veicoli coinvolti. Lo scontro è avvenuto in prossimità dell’incrocio tra via Giovanni Paolo II e via Monsignor Zucca.

Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che ha immediatamente provveduto alla messa in sicurezza delle macchine e del tratto stradale interessato.

Al lavoro anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge e il 118 che ha trasportato in ospedale a Oristano i due conducenti, feriti lievemente, per accertamenti.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata