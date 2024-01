Incidente stradale questo pomeriggio a Ghilarza, in via Mandrolisai. Due i veicoli coinvolti in un frontale, una donna ferita.

La sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso intorno alle 16.40. Inviata sul posto la partenza del distaccamento di Abbasanta, che ha messo in sicurezza le vetture.

La conducente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.

