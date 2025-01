«Chiediamo che il nostro socio, Enrico Fiori, partecipi alla Sartiglia, in deroga al regolamento, così come deciso ed imposto dal Comitato e dai gremi per il signor Pietro Putzulu, e che venga rimossa la regola dell’età massima di 65 anni per la partecipazione alla Giostra». L’associazione Cavalieri non ci sta: a meno di due mesi dall’appuntamento con la manifestazione e «nella irrispettosa assenza di un qualsiasi riscontro da parte del Comitato Sartiglia, chiede fermamente venga fatta chiarezza su quanto richiesto nel comunicato del 28 dicembre scorso».

È guerra aperta tra il braccio operativo della Fondazione Oristano e l’associazione che rappresenta i cavalieri. Motivo del contendere, la partecipazione alla prossima edizione della Giostra del veterano Enrico Fiori, per sopraggiunti limiti di età. La stessa regola, però, non verrebbe applicata ad un altro cavaliere ultrasessantacinquenne, Pietro Putzulu, che la domenica di Carnevale accompagnerà il capocorsa di San Giovanni, Diego Pinna.

«L’incapacità di dare alcuna delucidazione e il continuo mancato rispetto di un Regolamento da loro scritto ma a questo punto probabilmente non capito, in questo momento così delicato in prossimità della manifestazione, vede costretta la nostra Assemblea generale dei soci, riunitasi il 2 gennaio, a chiedere che il nostro socio, il sig. Enrico Fiori, partecipi alla Sartiglia», scrive l’associazione Cavalieri che aggiunge: «Con la speranza, nonostante le numerose riunioni, a quanto pare infruttuose avvenute nei giorni passati che ancora una volta hanno visto il nostro mancato invito, si possa arrivare ad una conclusione di questa imbarazzante vicenda».

