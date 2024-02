Le paure sono tante. C’è chi ha l’ossessione che il cilindro possa muoversi troppo. Magari durante Sa remada. Ma anche chi ha paura che la camelia possa cadere durante il galoppo. Preoccupazioni che solo le massaiedde possono capire.

Il grande giorno, quello della Sartiglia, sta per arrivare anche per loro, le ragazze che trasformeranno il capocorsa in componidori. Dopo diverse prove rigorosamente segrete stanno per salire sulla mesitta per vivere un sogno fatto di aghi, fili e tantissime emozioni.

La vestizione (Foto Sara Pinna)

Fabrizio Manca, componidori scelto dal Gremio dei Falegnami guidato dal Majorali Gino Mugheddu, sarà vestito da Angelica Picconi e Eleonora Manca: loro sistemeranno velo e cilindro per la prima volta. La prima è la figlia della massaia manna Tiziana Fanni, 59 anni, colei che osserverà dal basso della mesitta che tutto proceda bene, senza intoppi. La seconda invece è la figlia del componidori. «Davanti a me avrò un pezzo di cuore, inutile negarlo - racconta mamma Tiziana - sarà bellissimo». Tutto in famiglia insomma, un quadro perfetto da incorniciare e ricordare per sempre.

Un momento della vestizione (Foto Sara Pinna)

C'è fermento anche nel Gremio dei Contadini. Giovanni Utzeri, il cavaliere prescelto per guidare la Sartiglia della domenica, sarà vestito da Alice Franceschi, nipote dell’attuale Oberaiu majori Giuseppe Vacca e Angelica Pinna, figlia di Michele Pinna, Oberaiu majori del 2022.

Susanna Sanna, 33 anni, vestirà invece i panni di sa massaia manna, dopo tanti anni da massaiedda. «Non mi aspettavo di essere chiamata a ricoprire questo ruolo importante - racconta la ragazza - Sarà strano per me non poter mettere le mani sopra gli abiti, ma mi fido tanto delle due ragazze. Ormai ci capiamo con uno sguardo».

© Riproduzione riservata