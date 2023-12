Adesso il quadro è completo, la Sartiglia 2024 ha incoronato i suoi protagonisti. Anche il gremio dei Contadini ha sciolto gli indugi: sarà Giovani Utzeri a guidare la giostra che aprirà il Carnevale oristanese il prossimo 11 febbraio: al suo fianco Andrea Zucca e Paolo Faedda.

Grande festa e brindisi di rito nella sede di San Giovanni dei Fiori dove s’Oberaiu Majori ha ufficializzato la sua scelta dopo aver bussato a casa del prescelto per l’invito più atteso.

Quarantun anni, cavaliere di grande esperienza e un ricco palmares alle spalle, Giovanni Utzeri vive per la prima volta l’emozione del cilindro ma non quella della pariglia di testa: nel 2011 è stato terzu cumpoi per il gremio dei Falegnami, capocorsa Andrea Zucca, e lo stesso ruolo lo ha rivestito due anni più tardi per San Giovanni, accanto a Giorgio Sanna. Stavolta, però, è una gioia diversa “un’emozione indescrivibile”, la definisce il neo capocorsa.

La nomina di Utzeri arriva a quasi due mesi di distanza dalla scelta del Majorale Gino Mugheddu che, con largo anticipo rispetto ai tempi canonici, lo scorso 27 ottobre ha affidato a Fabrizio Manca la guida del corteo dei 120 cavalieri pronti a sfidarsi sul percorso di via Duomo e via Mazzini. A completare la pariglia, i compagni di una vita Corrado Massidda e Ignazio Lombardi: entrambi già componidoris per il Gremio di San Giovanni.

Meno di due mesi all’appuntamento più atteso dell’anno e il clima di Sartiglia investe già la città: il primo appuntamento è previsto a gennaio con le selezioni, necessarie a decretare le 40 pariglie protagoniste dell’edizione 2024.

