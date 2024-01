Da martedì 23 gennaio sarà possibile acquistare online i biglietti per la Sartiglia di Oristano che si svolgerà l’11 e il 13 febbraio.

A partire dalle 15 sarà attiva la biglietteria sul software Ticka, che permette di acquistare i tagliandi per poter assistere dalle tribune alla Corsa della Stella

Quest’anno, come è noto, la Fondazione Oristano ha deciso di non sistemare le tribune in via Mazzini, dove si potrà accedere gratuitamente per assistere alla Corsa delle Pariglie. Per guardare comodamente la Corsa della Stella invece sarà necessario acquistare i biglietti, per ora è consentito solo il pagamento online con carta di credito tramite il servizio Nexi, che garantisce transazioni sicure.

Dal 5 febbraio i tagliandi si potranno acquistare anche nella sede della Fondazione Oristano in via Eleonora 15. I biglietti acquistati sul web potranno essere ritirati, sempre dal 5 febbraio, in biglietteria, presentando il voucher ricevuto via mail.

Nelle 24 ore precedenti la manifestazione non sarà più possibile fare acquisti online.

