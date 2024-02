Riflettori puntati oggi su Giovanni Utzeri, su Componidori che guiderà i cavalieri nella sfida alla sorte per la Sartiglia dei Contadini.

Grande emozione anche per su segundu Andrea Zucca e su terzu Paolo Faedda.

All’alba una preghiera nella chiesa di San Giovanni dei fiori, poi il giro nelle scuderie. Un saluto a tutti i cavalieri e poi via verso una nuova edizione.

Dalle 12 nella sede del Gremio in via Aristana le massaieddas Angelica Pinna e Alice Franceschi iniziano la vestizione sotto lo sguardo attento de sa massaia manna Susanna Sanna.

Poi la sfilata, la benedizione con sa pippia ‘e majiu, l'incrocio delle spade e la corsa alla stella; le discese con su stoccu e infine sa Remada: su Componidori, supino sulla groppa e affidandosi completamente al cavallo, benedice la folla, in uno dei momenti più attesi dagli spettatori.

Nel pomeriggio lo spettacolo si sposta in via Mazzini dove quest'anno si è tornati all'antico. Niente più tribune per il pubblico, le acrobazie potranno essere ammirate in piedi dietro le transenne.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Videolina.

Valeria Pinna

