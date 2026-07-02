La comunità lussurgese in lutto per la scomparsa di Francesco Serra, comandante dei Barracelli di Santu Lussurgiu ed ex assessore comunale all'agricoltura. Il suo fisico acciaccato non ha retto all'ultima crisi, se n’è andato questa notte a soli 55 anni.

Una persona per bene e molto stimata, che tanto si è spesa per la comunità lussurgese. Assessore all’agricoltura con l’amministrazione di Emilio Chessa dal 2010 al 2015, è stato uno dei più convinti promotori e fondatore della Compagnia Barracellare, che ha guidato dall’anno della sua costituzione nel 2011. Sempre in prima linea con la polizia rurale per la vigilanza ambientale, presidiando il vasto territorio comunale tutto l’anno. Durante la sua guida i Barracelli hanno assicurato un servizio integrale e capillare di monitoraggio per contrastare l’illegalità nelle campagne svolgere anche il servizio antincendi, in prima linea nel grande rogo di cinque anni fa.

Perdita dolorosa per i Lussurgesi e per le compagnie barracellari del Montiferru e provincia che lo ricordano con affetto e stima. L’ex sindaco Chessa l’ho ricorda con commozione: «Ho avuto l'onore di avere Francesco al mio fianco come assessore comunale all'Agricoltura. Lo ricordo come una persona mite, leale, sempre disponibile alla collaborazione. Grazie al suo suo impegno riuscimmo a ricostituire, dopo oltre mezzo secolo, la Compagnia Barracellare per rendere più sicura la nostra campagna. Per quella scelta pagò un prezzo altissimo, subendo due attentati incendiari ai suoi fienili, senza mai arretrare. La comunità perde un uomo perbene, un esempio di dedizione al bene comune».

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