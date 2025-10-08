C'è chi non apre le finestre da settimane, e chi quando esce dalla propria casa si deve tappare per forza il naso. A Santa Giusta, in diverse zone del paese, si sentono odori sgradevoli da troppo tempo. Tante le lamentele dei cittadini.

C'è chi parla di odore forte di petrolio e gas, altri sostengono invece che la puzza arriva dai canali a ridosso del porto industriale. Disagi nelle vie Darsena, Dante, Mariano e in tante altre zone. Odori fastidiosi anche vicino anche alle scuole.

«Ieri mattina, stanca di vivere con il mal di testa a causa dei cattivi odori, ho presentato una denuncia ai carabinieri - riferisce Valentina Tatti che vive in via Enrico Fermi - Dopo aver contattato il Comune, la Forestale, la Asl, l'Arpas ei Vigili del Fuoco, ma soprattutto dopo non essere riuscita a capire da sola la provenienza di questi odori dopo svariati giri, ho preso questa decisione. Non si può vivere con questa puzza, sta diventando un incubo».

Rosaria Ardu: «Non possiamo vivere in apnea - spiega anche lei - Che qualcuno intervenga per bloccare questa situazione».

Tantissime le lamentele anche sui social. Il Comune di Santa Giusta ha ricevuto tante segnalazioni da parte dei cittadini: «Noi come amministrazione abbiamo già informato sia la Asl di Oristano sia l'Arpas - ha spiegato il vice sindaco Pierpaolo Erbì - Ma ancora nemmeno noi abbiamo delle risposte. Quindi per certo però che i due Enti stanno intervenendo per capire l'origine di questi cattivi odori».

Una puzza che sta rendendo la vita impossibile a molte famiglie di Santa Giusta, soprattutto la mattina.

