Il Comune di Santa Giusta è al lavoro per organizzare il Natale. Sabato 2 e domenica 3 dicembre si terrà come sempre la manifestazione "Natale in laguna 2023". L'evento si svolgerà in piazza Othoca.

Potranno partecipare in qualità di espositori i soggetti regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che svolgono attività artigianale, attività commerciale su aree pubbliche e attività commerciale in sede fissa (temporaneamente autorizzati allo svolgimento dell'attività in area pubblica). Ma anche gli operatori non professionali cosiddetti "hobbisti" e le associazioni senza scopo di lucro. Saranno ammesse solo le istanze relativa all’esposizione o vendita di manufatti artigianali, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, alimenti e bevande di piatti tipici regionali. Poi dolci sardi, piante, fiori e opere del proprio ingegno come saponi naturali, prodotti cosmetici naturali, borse, sciarpe, oggetti realizzati a mano, bigiotteria e ricami.

L’assegnazione dei posteggi avverrà in base alla disponibilità di aree disponibili. Il comune fa sapere che in caso di ricevimento di istanze in numero superiore ai posteggi disponibili la scelta degli operatori avverrà per sorteggio. In caso di restante disponibilità di posteggi non assegnati in alcune categorie, gli stessi potranno essere assegnati agli operatori di categorie diverse fino al raggiungimento dei posti disponibili. Gli interessati possono presentare la propria domanda al protocollo del Comune di Santa Giusta o tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it entro le 12 del 27 novembre. L’assegnazione dei posteggi avverrà invece il 29 novembre alle 15 in piazza Othoca.

