Via l’amianto dal litorale di Sassu e Abarossa. Il Comune di Santa Giusta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di caratterizzazione e bonifica del materiale pericoloso. Tutto questo sarà possibile grazie ad un finanziamento di 380mila euro ricevuto dalla Regione lo scorso anno.

Un primo intervento è stato già eseguito, per un totale di circa cento mila euro, ora verrà bonificata un’altra zona. I lavori inizieranno tra circa un mese, e come sempre opererà una ditta specializzata. Il Comune ha bandito la gara. Ma c’è una novità: questa volta verrà eliminato anche l'ambito presente sopra gli edifici che un tempo facevano parte del villaggio dei pescatori.

Il Comune tempo fa, per paura che gli immobili realizzati negli anni ‘60 e utilizzati per tanto tempo dai pescatori della zona venissero gano demoliti, aveva chiesto al Demanio marittimo di poter acquisire gli edifici gratuitamente. La risposta è armata lo scorso 23 ottobre: parere favorevole. L’obiettivo del Comune non è solo quello di eliminare l'amianto ma anche di renderli fruibili realizzando un lido comunale per i disabili. Ora che potrà avvenire il trasferimento di proprietà il Comune lagunare potrà richiedere un finanziamento e quindi mettere finalmente mano agli edifici, per dare vita a un turismo accessibile.

