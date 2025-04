Qualcuno ha agito anche tempo fa, altri pezzi del percorso realizzato a poca distanza dallo stagno sono stati danneggiati invece da pochi giorni.

Continuano i raid vandalici a ridosso del boschetto di Santa Giusta, verso il campo sportivo, dove tempo fa il Comune ha realizzato dei camminamenti. Chi ora va a passeggiare non può non notare la firma lasciata dai vandali. Qualcuno infatti ha danneggiato diverse panchine.

Sono state elevate alcune sedute per poi buttarle a terra, tra i rovi.

Ma il vicesindaco Pierpaolo Erbì, nonché assessore ai Lavori Pubblici, spiega: «Sicuramente è una bravata, non da perdonare ovviamente. Immagino siano dei giovani. A breve proprio in questa zona sarà potenziato anche il servizio di video sorveglianza. Siamo comunque già al lavoro per ripristinare ciò che è stato danneggiato. Stiamo intervenendo in tantissime zone del paese, siamo partiti dal Comune per dirigerci ovunque. Da pochissimo ad esempio abbiamo terminato i parchetti della frazione di Is Melonis».

