Più ordine e regole da rispettare durante le feste paesane.

Il Comune di Santa Giusta ha approvato il Piano di emergenza per le manifestazioni che vengono organizzate in piazza Othoca, dietro il palazzo comunale.

Se prima in sostanza erano i titolari delle attività commerciali a dover presentare un progetto al Comune lagunare per la sistemazione della propria attività, ora invece c’è un Piano da rispettare. Dopo uno studio certosino da parte di vari tecnici sono state individuate varie aree: quella che potrà ospitare il palco dove solitamente si esibiscono gli artisti ad esempio, ma anche quelle che da oggi in poi potranno ospitare bancarelle e lo spettacolo viaggiante, comunemente chiamate “giostre”.

Nel Piano sono elencate inoltre le varie uscite di emergenza e le aree dove dovranno posizionarsi i mezzi di soccorso.

«Il piano costituisce le linee guida di carattere generale per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche che si svolgono in piazza Othoca - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì - In questo modo ora ci sarà più ordine e sicurezza».

Ma c'è dell'altro. «Poiché negli ultimi anni alla fine dei festeggiamenti l’area utilizzata non veniva riconsegnata pulita e in ordine, ora il Comune chiede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, un importo a titolo cauzionale, che verrà restituito entro il 31 dicembre del 2023, previo controllo da parte di personale del Servizio Tecnico e della Polizia locale».

