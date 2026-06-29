Si tratta di un immenso immobile abbandonato, dove da 15 anni regna il degrado. E chissà se qualcuno prenderà in mano la situazione per ristrutturarlo e renderlo nuovamente fruibile.

Il consigliere di minoranza del Comune di San Vero Milis Andrea Atzori, ha presentato una mozione per la riqualificazione e il recupero dell’ex struttura alberghiera in località Su Pallosu. «Premesso che lo stato di incuria ha trasformato l'immobile in un problema di sicurezza e ordine pubblico a causa delle frequenti e documentate incursioni notturne di teppisti e vandali, con grave preoccupazione per i residenti della zona - si legge nel documento - e che la difesa, il recupero e la valorizzazione delle strutture ricettive rappresentano un pilastro fondamentale per tutelare l'economia locale, contrastare la desertificazione commerciale e promuovere una reale politica di sviluppo turistico del territorio, si impegna il sindaco e la Giunta ad avviare, nel più breve tempo possibile, un tavolo di confronto e un incontro ufficiale con gli attuali proprietari dell'immobile, al fine di verificare l'effettivo stato di proprietà, la sussistenza di eventuali vincoli e la disponibilità a valutare l'ipotesi di cessione, vendita o riconversione. Inoltre, si impegna a farsi promotore di un'azione istituzionale congiunta con la Regione, verificando l'esistenza di bandi, fondi regionali o strumenti straordinari utili ad agevolare il recupero e la messa in sicurezza dell'intera struttura».

Atzori chiede inoltre di riferire in Consiglio sull'esito degli incontri con la proprietà e sulle interlocuzioni avviate con gli uffici regionali.

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