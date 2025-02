Un aiuto per i cittadini. L’amministrazione comunale di San Vero Milis ha attivato il servizio di facilitazione digitale in collaborazione con il Servizio Civile di Anci. «Lo sportello è a disposizione dei cittadini per l’attivazione e l’utilizzo di diversi servizi come l’identità digitale, la carta d’identità elettronica e l’app Io», fa sapere il Comune.

Ma non solo. Gli operatori saranno disponibili anche per aiutare i cittadini alla ricerca del lavoro e alla partecipazione dei concorsi. Saranno anche da supporto per la prenotazione delle visite mediche e per l’accesso al fascicolo sanitario e ad altri servizi digitali.

Lo sportello è attivo all’Ufficio anagrafe del Municipio il lunedì dalle 16 alle 18, il martedì e il mercoledì e il venerdì dalle 11 alle 13. Tutti i servizi dello sportello sono gratuiti.

© Riproduzione riservata