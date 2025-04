San Vero Milis si prepara per una nuova edizione di "Sa Cursa de sa loriga", la corsa a cavallo durante la quale i partecipanti al galoppo tenteranno di centrare un anello di ferro appeso a un filo. La loriga appunto, che un tempo serviva per legare cavalli. La manifestazione è organizzata dall'associazione Ippica Sanverese guidata dal presidente Giulio Pisano, con la collaborazione della Pro Loco e del Comune.

L'appuntamento è per il 27 aprile, in località su Padru. Due giorni fa è stata nominata la pariglia che guiderà la manifestazione: il capo corsa sarà Antonio Lotta e sarà accompagnato da Edoardo Carta e Filippo Sechi.

«Stiamo ricevendo iscrizioni da cavalieri di tutta la Sardegna - spiega Giulio Pisano - E questo per noi è un ottimo risultato. Arriveremo a circa cento presenze. I ragazzi che guideranno la corsa sono stati scelti per l'attaccamento che hanno dimostrato negli ultimi due anni alla manifestazione».

Per il paese sarà un modo di rivivere le tradizioni di un tempo. Come sempre in via San Michele ci sarà il ritrovo dei cavalieri. Nel centro storico saranno allestite invece le scuderie. Poi la benedizione e la sfilata fino ad arrivare alla pista di Su Padru. Poi l'inizio della corsa, non mancheranno le pariglie. Alle 19.30 il ritorno in via San Michele. Poi musica e festa fino a tarda serata.

© Riproduzione riservata