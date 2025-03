Sarà presentato sabato prossimo 15 marzo, a San Vero Milis, il romanzo di Francesco Cossu dal titolo "Midana - L'inferno dei buoni”. Dialogherà con l'autore Bruno Daga. Arricchiranno l'iniziativa le letture di Ignazia Deiana. L'appuntamento, promosso dal Comune, è in programma alle 18:30 all'interno delle biblioteca comunale. L'evento è aperto a tutti. Il romanzo è ambientato in un piccolo centro urbano del Nord Sardegna, luogo di segreti e decadenza, in cui l'uso delle droghe di ultima generazione segna profondamente gli abitanti.

