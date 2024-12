Nessuna apertura temporanea, come del resto è accaduto tante volte negli ultimi anni. Il museo di San Vero Milis, realizzato 30 anni fa, questa volta aprirà le porte definitivamente. Parola di Barbara Panico, direttrice dell'esposizione da maggio scorso. Da quando la struttura esiste nessuna amministrazione è riuscita a rendere fruibile il museo continuamente. «Ma ora ci siamo», promette la direttrice Panico. «La mostra dal titolo “Dalla pietra, dall'acqua, dalla terra e dal fuoco”, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza, è l'inizio di un nuovo percorso che non si concluderà».

L'ultima esposizione, che consentirà di ripercorrere attraverso i manufatti antichi le tecniche di produzione artigianale e la loro evoluzione attraverso i millenni, visitabile fino al 20 marzo 2025 ogni venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 10 alle 13, inaugura una nuova vita della struttura. «Del museo, in questa prima fase, mi occuperò principalmente io», spiega ancora la direttrice. «In collaborazione con la Soprintendenza e il supporto del personale già in essere tra gli operatori culturali del comune, gestirò le aperture al pubblico, in vista dell'apertura dell'esposizione permanente e quindi di tutte le sale del museo, quando si provvederà a individuare la formula e il personale più qualificato per la gestione. Tutto questo entro pochissimo tempo».

A questa prima apertura infinita si aggiungeranno altri eventi straordinari, come quello previsto per sabato 4 gennaio quando, alle 18, ci sarà una visita guidata svolta dalla direttrice del museo. Sarà anche l'occasione per ammirare i reperti appena restaurati e già in esposizione.

