L'invasione dei camper per sei mesi all’anno e l’assenza di un’area attrezzata e regolata, è sbarcata in Consiglio comunale a San Vero Milis. Il consigliere della minoranza, Salvatore Pinna, con un'interrogazione ha ricordato che a Sa Marigosa già dalla scorsa estate ci sarebbe dovuta essere un'area attrezzata per i camper, come aveva promesso prima della stagione estiva 2024 il sindaco Luigi Tedeschi. Ma anche che i caravan sostavano ovunque e che il carico e scarico veniva utilizzato gratuitamente fuori dagli orari del servizio di sosta a pagamento. Infine la richiesta agli amministratori di prendere provvedimenti per la prossima stagione balneare. «Visto che da aprile a ottobre - ha detto Pinna - c’è un passaggio di circa 40-80 camper al giorno». Il sindaco Luigi Tedeschi: «Gli uffici stanno predisponendo tutti i lavori necessari per rendere idonee le aree destinate alla sosta dei camper per poi metterle a disposizione di tutti nel più breve tempo possibile. Previsto anche un incremento della cartellonistica».

Tedeschi ha ricordato poi che ci sarà un biglietto di ingresso da pagare, che compenserà le spese dello smaltimento dei rifiuti e del carico e carico.

Tedeschi ha anche riferito che le poche risorse umane e economiche non permettono di sorvegliare costantemente il territorio molto vasto. «L’impegno della nostra polizia urbana, però, assieme ai barracelli e alle altre forze di polizia hanno permesso negli anni di limitare il fenomeno della sosta selvaggia e del campeggio libero». Tedeschi poi ha annunciato alcuni numeri: «Nel 2019 sono state emesse multe per un totale di 112 mila euro, nel 2020 106mila euro, nel 2022 55mila euro, nel 2023 65mila euro e nel 2024 42mila euro».

