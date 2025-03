La richiesta è chiara: «Chiediamo alla Provincia di mettere in sicurezza la strada 47, tra Arcidano e Uras». Parla il primo cittadino di San Nicolò d'Arcidano Davide Fanari che, dopo l'incidente di domenica scorsa, ha inviato agli uffici di via Carboni un sollecito.

« Nonostante le diverse segnalazioni verbali e non, esposte alla Provincia di Oristano, a oggi non è stato eseguito nessun intervento - tiene a precisare Fanari - Permane infatti il grave stato di pericolosità di questa strada ad alto indice di traffico sia leggero che pesante. Puntualmente si registrano incidenti e niente è stato fatto negli ultimi anni per garantire la sicurezza dei fruitori del tratto».

Tra le criticità riscontrate dal primo cittadino messe nero su bianco in una nota inviata alla provincia, la mancata manutenzione delle banchine in terra che impediscono il regolare deflusso delle acque dalla carreggiata verso le cunette laterali. «Situazione - si legge - che in occasione delle piogge, neppure tanto copiose, determina l’allagamento di ampie porzioni della carreggiata con evidenti rischi per i veicoli in transito».

E ancora viene evidenziata la carenza della segnaletica orizzontale e dei catarifrangenti stradali laterali, «che determinano una scarsa visibilità e maggiori rischi». Fanari auspica «una celere programmazione e realizzazione degli interventi necessari a ripristinare la dovuta sicurezza della strada provinciale 47».

