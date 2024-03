Dalla musica arriva un bel regalo: un macchinario per far stare più tranquilli i piccoli pazienti e rendere più semplice sottoporli ad esami e controlli medici. Una macchina per l’analgosedazione tramite una miscela di gas è l’ultimo dono ricevuto dal reparto di pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano, diretto dalla dottoressa Enrica Paderi.

L'attrezzatura è stata acquistata con i fondi raccolti duranta la serata di beneficenza “Patrick and Friends”, che si è svolta lo scorso luglio a Torregrande, in ricordo di Mattia Sanna, scomparso ad inizio 2023 per un male incurabile.

L’iniziativa era stata dell’artista Patrick Abbate, leader del gruppo “Patrick and Friends” e della moglie americana Stacey, progetto sostenuto anche dall’associazione “Le belle donne” di Oristano e da tanti altri volontari.

E proprio Patrick Abbate e Maria Cadeddu de “Le Belle donne” hanno consegnato il macchinario al reparto di pediatria. Il macchinario, che assicura una sedazione blanda, agevolerà i piccoli potranno sottoporsi ad esami e controlli in maniera più semplice e meno traumatica. A luglio sul palco del concerto “Patrick&Friends” erano saliti un centinaio di artisti provenienti da Sardegna, resto d’Italia e Stati Uniti. “Siamo molto soddisfatti di aver rispettato anche il volere del nostro amico Mattia - ha detto Patrick Abbate - Mi aveva aiutato ad organizzare l’edizione 2022 del concerto e da allora avevamo concordato che ogni anno l’iniziativa avrebbe avuto uno scopo benefico. Purtroppo Mattia non c’è più, ma noi abbiamo portato avanti questo progetto anche in sua memoria”.

