Da Samugheo arrivano buone notizie sulla riapertura, anche se parziale, della provinciale 71 che collega la cittadina del Mandrolisai a Busachi. Con una nota pubblicata sul sito del Comune il sindaco Basilio Patta ha infatti annunciato che entro i primi di luglio l’arteria stradale sarà aperta in una corsia.

«A seguito di un incontro tra il sindaco e il Commissario della Provincia – si legge nel sito istituzionale - è stata trovata una soluzione per la riapertura entro brevissimo tempo della provinciale 71 Samugheo-Busachi. Tempi previsti, fine giugno primi di luglio. La percorrenza, mirata a superare l’emergenza in corso, avverrà su una sola corsia a senso unico alternato».

Il vice sindaco Massimiliano Urru evidenzia: «Siamo soddisfatti che la Provincia abbia ascoltato e valutato le nostre richieste e proposte, anche se questa soluzione si poteva trovare prima, così da creare meno disagio agli utenti. Auspichiamo un intervento urgente per risolvere definitivamente il problema della provinciale 71 che non si limita alle sole comunità di Samugheo e di Busachi, ma riguarda l'intero Barigadu, Mandrolisai e l’Alto oristanese».

Riaperta al traffico in entrambe le direzioni solo lo scorso anno dopo tre anni di interruzione, dal 4 marzo la provinciale 71 era di nuovo off limits per il parziale collassamento del ponte di struttura metallica. E per il ripristino erano stati annunciati tempi lunghi, innescando inevitabili proteste.

