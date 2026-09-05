È stato aggiudicato l’appalto per i lavori di riqualificazione e completamento del complesso sportivo di via Oristano (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). La procedura, gestita dall’Unione dei Comuni del Guilcier in qualità di stazione appaltante ausiliaria del Comune di Samugheo, si è conclusa con l’affidamento alla Green System S.r.l. di Bergamo.

L’intervento rappresenta un passaggio importante per il recupero e il completamento del patrimonio sportivo comunale. Dopo l’aggiudicazione, il Comune di Samugheo procederà agli adempimenti necessari alla stipula del contratto e all’avvio delle successive fasi dell’opera.

L’impresa ha presentato un ribasso del 15,083%, risultando la migliore offerta tra le sette ammesse alla gara. L’importo contrattuale è di 785 mila 216,30 euro oltre Iva, di cui 766 mila 716,30 euro per i lavori e 18 mila 500 euro per gli oneri della sicurezza.

Alla procedura erano state invitate dieci imprese, mentre le offerte effettivamente presentate sono state sette. Nessuna è risultata anomala: la soglia individuata attraverso il metodo previsto dal disciplinare era infatti del 15,15216%, superiore al ribasso proposto dalla Green System. L’appalto prevedeva una base di gara di 92 mila 400,84 euro, oltre alla possibilità, prevista dagli atti di gara, di affidare ulteriori lavori per un massimo di 276.420,25 euro.

L’aggiudicazione è stata disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Rifiuti dell’Unione dei Comuni del Guilcier, Manuela Selis, datata 4 settembre 2026. Le verifiche sui requisiti dell’impresa hanno dato esito positivo; è ancora in corso, invece, l’acquisizione della documentazione antimafia, per la quale sono comunque decorsi i termini previsti dalla normativa.

(Unioneonline/En.Ne.)

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