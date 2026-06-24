Nel fine settimana a Tanca Regia si torna a gareggiare con la 3ª tappa del Trofeo Asvi, concorso A2* di salto ostacoli.

Alla competizione, che si svolgerà nell’impianto di Abbasanta da venerdì a domenica, sono iscritti 240 binomi: in palio il pass per le finali del 10° Trofeo curato dall’Agenzia regionale di Sviluppo e Valorizzazione Ippica, e riservato al cavallo nato e allevato in Sardegna.

Quattro le sezioni: cavalli di 4 anni (con gare su ostacoli di 110 e 115 cm), di 5 anni (ostacoli alti 120 e 125 cm), di 6 anni (ostacoli di 130 cm) e di 7 anni e oltre, con gare che vanno dai 130 cm ai 145 cm del Gran Premio. La semifinale si terrà a Tanca Regia dal 10 al 12 luglio, mentre le finali si disputeranno dal 16 al 20 settembre all’interno del Sardegna Jumping Tour, concorso a carattere internazionale.

Intanto, con inizio alle 8.30, venerdì è in programma la prima prova, a tempo, della 3ª tappa del Trofeo Asvi; sabato i 4 e 5 anni si affrontano nella gara di precisione, con le altre due categorie che si cimenteranno nella competizione a fasi consecutive. Domenica le gare clou saranno, invece, la C130 mista e il Gran Premio C140 a due manche.

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