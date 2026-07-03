Ruinas in festa per la sua centenaria. Lo scorso 1 luglio, infatti, l’intera comunità ha celebrato i 100 anni di Mariangela Setzu. Mariangela Setzu, nata il 1 luglio del 1926 dal padre Patrizio, calzolaio e barbiere, e mamma Vitalia, casalinga, è cresciuta in una famiglia composta da 8 figli. A 19 anni lascia la Sardegna per andare a lavorare a Milano, ma dopo 3 anni ritorna in Sardegna e sposa il suo compagno di vita, Silvio Meloni.

Contro le convenzioni dell’epoca, in un'epoca in cui le regole sociali erano rigide, Mariangela e Silvio compiono una scelta coraggiosa, andando a convivere, contro il volere delle rispettive famiglie. Lavorano instancabilmente fianco a fianco e, dopo le nozze del 1964, l’anno seguente nasce la figlia Sabina. Oggi, dopo la scomparsa del marito, Mariangela Setzu non è mai rimasta sola.

Oggi vive circondata dall'affetto di Sabina (che si occupa di lei), del genero Paolo e dei due amatissimi nipoti, Silvia e Davide. Donna dal carattere socievole e ben voluta da tutti, l’esistenza di Mariangela è stata un atto di dedizione. La famiglia è sempre stata il suo unico e assoluto centro di gravità. La signora Setzu, nel corso dei festeggiamenti in suo onore, è stata anche omaggiata da sindaco Gianni Tatti e dall’amministrazione comunale, con una targa commemorativa.

© Riproduzione riservata