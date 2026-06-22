Roghi senza tregua nell’Isola, fiamme a Olmedo: in volo l’elicottero del Corpo ForestaleNuovo intervento del dispositivo antincendio regionale, questa volta in località Lubinu
Nuova settimana di roghi nell’Isola. Dopo le fiamme che nei giorni scorsi hanno impegnato il dispositivo regionale antincendio tra Capoterra, Quartu, Sestu, Monserrato, Silius, Guspini, Urzulei e Sassari anche oggi il Corpo Forestale è intervenuto per fronteggiare un nuovo incendio nell’agro di Olmedo, in località Lubinu.
Per le operazioni di spegnimento è stato impiegato un elicottero della base operativa del Corpo Forestale di Anela.
Sul posto il coordinamento delle attività è affidato al Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Alghero.
(Unioneonline)