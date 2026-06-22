Nuova settimana di roghi nell’Isola. Dopo le fiamme che nei giorni scorsi hanno impegnato il dispositivo regionale antincendio tra Capoterra, Quartu, Sestu, Monserrato, Silius, Guspini, Urzulei e Sassari anche oggi il Corpo Forestale è intervenuto per fronteggiare un nuovo incendio nell’agro di Olmedo, in località Lubinu.

Per le operazioni di spegnimento è stato impiegato un elicottero della base operativa del Corpo Forestale di Anela.

Sul posto il coordinamento delle attività è affidato al Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Alghero.

(Unioneonline)

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