Nell'enorme area di 700 metri quadri che si trova in via Umberto, a Riola Sardo, verrà realizzato un parco urbano e un’area parcheggi. Questo è ciò che ha deciso il Comune se domani riuscirà ad acquisire una vecchia struttura rimasta ormai priva di muri perimetrali e in condizioni di degrado in vendita all’asta.

«Partiamo da una base di 40 mila euro - spiega il sindaco di Riola Lorenzo Pinna - Speriamo che il Comune riesca ad aggiudicarsi il bene. L’operazione si svolgerà on line, con il tribunale di Monza».

L'amministrazione già anni fa stava per acquisire il bene, poi per problemi burocratici nulla era andato in porto. «Ora però ci riproviamo - spiega ancora Pinna - Della vecchia abitazione sono rimasti solo alcuni muri, nulla di più. Con il nostro intervento non solo si riuscirebbe a dare dei servizi ai cittadini ma verrà avviata anche la bonifica di tutta la zona. Oggi non è un bel vedere. Purtroppo si tratta di una zona matrice, ecco perché la Soprintendenza non ci permette di fare tantissimo».

Questa sera il Consiglio comunale è stato convocato in seduta straordinaria e urgente. Il Consiglio, dopo che gli uffici hanno lavorato anche nel fine settimana per avere tutte le carte pronte, è stato chiamato ad approvare il via libera alla partecipazione all'asta pubblica. Atto previsto per legge. E domani il responso.

