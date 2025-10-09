Il Comune di Riola Sardo tende la mano alle famiglie, soprattutto ai genitori di bambini che iniziano a lavorare la mattina presto.

Dal prossimo 20 ottobre l'amministrazione attiverà il servizio di pre e post accoglienza nella scuola dell'infanzia e primaria del paese. Il servizio, a differenza di altri Comuni, è gratuito. Nella scuola dell'infanzia sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle 7.20 alle 8 e dalle 16 alle 17. Mentre il sabato dalle 7,20 alle 8 e dalle 12 alle 13.

Nella scuola primaria i bambini saranno accolti dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 13,30 alle 14,30. Il sabato dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 13,30 alle 14,30. Come fa sapere il Comune di Riola Sardo guidato dal sindaco Lorenzo Pinna, il servizio è rivolto prioritariamente ai figli di genitori lavoratori o con comprovate esigenze sanitarie.

