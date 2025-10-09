Riaperti gli uffici postali di Modolo e MontrestaTra le innovazioni più importanti, l'installazione di uno sportello con altezza ribassata pensato per agevolare ogni tipo di utenza
Hanno riaperto gli uffici postali di Modolo e Montresta, completamente rinnovati nell’ambito del progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane. Tra le innovazioni più importanti, l'installazione di uno sportello con altezza ribassata, pensato per agevolare ogni tipo di utenza.
«Gli uffici - assicurano da Poste italiane - sono aperti secondo i consueti giorni e orari, pronti ad accogliere cittadini e famiglie con un’offerta sempre più vicina alle esigenze del territorio. Oltre agli interventi infrastrutturali, gli uffici di Modolo e Montresta offrono ora nuovi servizi a sportello: certificati Inps come il cedolino pensione, la Certificazione unica e il modello Obis-M, oltre agli atti di volontaria giurisdizione per la nomina dell’amministratore di sostegno e la rendicontazione patrimoniale. Disponibili anche 15 certificati anagrafici tramite Anpr, e la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto. Tra le soluzioni inclusive, è stato installato uno sportello con altezza ribassata, pensato per agevolare ogni tipo di utenza. Gli uffici sono aperti secondo i consueti giorni e orari, pronti ad accogliere cittadini e famiglie con un’offerta sempre più vicina alle esigenze del territorio. Il progetto “Polis” si conferma così come un passo concreto verso una pubblica amministrazione più accessibile, digitale e vicina alle comunità locali».