Importante decisione dei Consigli comunali di Tresnuraghes, Sagama, Sennariolo e Scano Montiferro, che riuniti in seduta congiunta hanno costituito una nuova rete e approvato l'accordo di rete per la realizzazione dei laboratori extra-curriculari. Quest'anno i laboratori saranno diversi, distribuiti durante l'anno scolastico, con cadenze temporali diverse.

“La Regione – è scritto nel deliberato - ha chiesto alle amministrazioni interessate di dare al progetto un'organicità e una strutturazione riconoscibile, attraverso l'elaborazione di un programma pluriennale e l'individuazione di aree di intervento specifiche, di ampliamento dell'offerta scolastica”.

In virtù di ciò, e riconoscendo la bontà del progetto, la stessa Regione lo ha finanziato per 1 un milione 200 mila euro con riferimento alle annualità 2023-2024-2025. Di questi, un milione 150 mila euro saranno destinati ai laboratori, alla mensa e per il trasporto. I restanti 50 mila per l'acquisto di strumentazione funzionale allo svolgimento delle attività.

“Da evidenziare – affermano gli amministratori - come l'annualità 2023/2024 del progetto Iscol@ è stata sperimentale, ma ha dato modo di confrontarsi, riflettere e migliorare grazie al contributo di tutti”. Tra i labratori individuati spiccano le arti espressive (pittura, scultura), informatico. scientifico, arti applicate ( pasta, miele formaggio), suono (canto e strumentistica), movimento (equitazione, nuoto, calcio, volley, atletica), linguistico (inglese-sardo), artistiche (teatro).

