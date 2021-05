Il Consorzio industriale provinciale di Oristano aumenta i corrispettivi ai Comuni ed alle ditte collegate per il ritiro del vetro. La decisione del Cda dell’ente consortile e la conseguenza del nuovo accordo tra l’Anci e il Conai che prevede una rimodulazione delle tariffe per il ritiro del vetro, nella raccolta differenziata.

I corrispettivi a favore dei Comuni, divisi in fasce definite sulla base della presenza di materiali infusibili, passano ora da 25 a 28 euro a tonnellata per la fascia A, da 22 a 24 per la fascia B, e da 20 a 21 per la fascia C.

“Gli aumenti dei corrispettivi sono finalizzati ad incentivare il raggiungimento di un’elevata qualità della raccolta - spiega in una nota il presidente del Consorzio Massimiliano Daga- resa possibile dal progressivo passaggio al sistema di raccolta del vetro monomateriale rispetto a quella precedentemente attuata del misto vetro - lattine, alla quale i Comuni si stanno adattando in adempimento delle scelte di programmazione definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti”.

Gli imballaggi in vetro complessivamente conferiti alla piattaforma di smaltimento della discarica di Masangionis ad Arborea, gestita dal Consorzio nel 2020, sono stati pari a 2.654,36 tonnellate.

I Comuni che attualmente conferiscono vetro monomateriale all’Impianto gestito dal Consorzio industriale oristanese sono 34; tra i principali conferitori si trovano il Comune di Oristano con circa 110 tonnellate mensili, per complessive 1320 tonnellate nel 2020, l’Unione Montiferru-Alto Campidano, l’Unione Comuni del Barigadu, l’Unione Comuni della Marmilla (extra Provincia OR), mentre a breve dovrebbero iniziare a conferire anche l’Unione dei Comuni dei fenici al completo (con S. Giusta).

“Il numero dei conferitori di vetro monomateriale è destinato a crescere mano a mano che andranno a scadere le vecchie gare d’appalto - aggiunge Massimiliano Daga - e si adotteranno i nuovi capitolati coerenti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e alle direttive del Consorzio Coreve che prevedono il vetro monomateriale, tale da assicurare ai Comuni i più elevati livelli di premialità. Nei prossimi giorni i nostri uffici provvederanno a contattare i Comuni per l’adeguamento delle convenzioni di conferimento”.

