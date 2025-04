Proseguono incessantemente i lavori di manutenzione delle infrastrutture nel monte di Seneghe, uno scrigno ambientale da tutelare e valorizzare.

L’amministrazione comunale ha fatto sistemare e ripristinato le bartzas di Cadennaghe, di Birdambulis e de Sa iacca ‘e mesu. Abbeveratoi strategici che avevano bisogno di un intervento mirato per essere rimessi in funzione per dare un servizio efficiente a chi lavora nel monte e per gli escursionisti.

Sono stati aggiustati i tubi di trasporto dell’acqua, sistemate le perdite e riposizionati i pozzetti. Lavori che fanno parte del piano strategico di manutenzione delle infrastrutture del monte, tra cui anche la sistemazione della strada rurale S’Isca de Funtanas che passa per Sriba Noa, per garantire il transito degli automezzi degli operatori agricoli, dei mezzi antincendio, garantendo adeguata sicurezza anche agli escursionisti e appassionati dell’ambiente.

Riqualificazione intera dei sentieri montani, con una spesa di oltre 400mila euro delle casse comunali, per creare quella rete sentieristica rurale funzionale per diverse esigenze, consentendo «sicurezza stradale nelle eventuali emergenze di natura sanitaria ed ambientale», sottolinea il sindaco Albina Mereu.

© Riproduzione riservata