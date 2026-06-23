Perde il controllo dell’auto che sbatte contro il guardrail, incidente tra Ula Tirso e BusachiLa donna ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata in ospedale dal personale del servizio sanitario
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Incidente stradale lungo la provinciale 11 vicino al ponte della diga di Santa Chiara, tra Ula Tirso e Busachi. Per cause ancora da chiarire, la conducente di un’utilitaria dopo aver perso il controllo dell’auto ha urtato violentemente contro la barriera stradale.
Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta hanno provveduto immediatamente alla messa in sicurezza della vettura e dell’area circostante: le operazioni hanno richiesto circa un’ora.
La donna ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata in ospedale dal personale del servizio sanitario, in via precauzionale. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.
(Unioneonline)