Incidente stradale lungo la provinciale 11 vicino al ponte della diga di Santa Chiara, tra Ula Tirso e Busachi. Per cause ancora da chiarire, la conducente di un’utilitaria dopo aver perso il controllo dell’auto ha urtato violentemente contro la barriera stradale.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta hanno provveduto immediatamente alla messa in sicurezza della vettura e dell’area circostante: le operazioni hanno richiesto circa un’ora.

La donna ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata in ospedale dal personale del servizio sanitario, in via precauzionale. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.

(Unioneonline)

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