La musica classica e il canto corale rappresentano due tra le espressioni artistiche più affascinanti del patrimonio culturale. Con questi protagonisti prende il via il festival Percorsi Sonori, kermesse di musica dotta con contaminazioni della musica tradizionale. Giunto alla sesta edizione la kermesse offre al pubblico emozioni uniche, grazie all'incontro tra prestigiosi ensemble, orchestre e cori provenienti da diverse realtà territoriali. Tutti i concerti nella suggestiva parrocchiale di Sant’Andrea.

Il primo evento, giovedì 25 giugno, è Canti d’amore con Lara Rotili mezzosoprano e Andrea Mudu al pianoforte, alle 20.30. Poi a luglio domenica 5 alle 20.30 va in scena la Musica nel Trecento toscano con il gruppo vocale Ecclesia: Alessandro Carmignani voce-cantus, Luciano Bonci voce-alto, Alessandro Lanzi voce-tenore e Marcello Varghetto voce-basso. Da giovedì 2 a domenica 5 luglio invece la masterclass del maestro Alessandro Carmignani “La barca di Venetia per Padova”.

Sabato 11 luglio alle 20.30 è la volta del Coro polifonico Sant’Andrea diretta da Rossana Cossu, al pianoforte Angelo Castaldo. A fine mese, venerdì 31 luglio alle 21 Coro Stellaria de Santu Nigola di Brunella direttore Luigino Cossu. Sabato 1 agosto alle 20.30 Sonate capricci e passacaglie con Attilio Motzo al violino e Stefano Tore alla spinetta.

Una rassegna che rappresenta un momento di scambio culturale, valorizzazione delle tradizioni e promozione del territorio. Un percorso che celebra la bellezza della musica come linguaggio universale capace di unire comunità e culture diverse. Concerti, incontri e laboratori che coinvolgono artisti e pubblico.

La rassegna, direzione artistica di Rossana Cossu e Marco Manca, è organizzata con il sostegno e patrocinio del Comune di Sennariolo, con il Conservatorio musicale Palestrina di Cagliari e Nova Mirabilis, l’ingresso è libero.

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