Traffico in tilt sulla Statale 131 all’altezza del bivio per Paulilatino a causa di un tamponamento. Nell’incidente tre persone sono rimaste ferite, uno è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sassari.

Secondo quanto accertato sulla corsia in direzione Oristano c’è stato un violento impatto causato da un tamponamento tra un autoarticolato (che sul pianale trasportava un mezzo pesante) e un furgone. Sembra che all’origine dell’incidente ci sia la manovra di un’altra auto che avrebbe tagliato la strada per svoltare allo svincolo e poi avrebbe continuato la sua marcia. al momento sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Laconi.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, poi è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il più grave a Cagliari. Sulla Statale anche le squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi.

Il traffico ha subito grossi rallentamenti durante la fase dei soccorsi e dei rilievi.

