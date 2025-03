A Paulilatino l’Amministrazione guidata dal sindaco Domenico Gallus sceglie di aumentare il prezzo dei biglietti di ingresso al parco archeologico e al museo Palazzo Atzori.

«Da un’indagine conoscitiva si è rilevato che i parchi archeologici e musei del territorio circostante hanno delle tariffe di accesso più elevate, offrendo peraltro servizi similari», si legge nella delibera dell’esecutivo. Da qui la decisione di rivedere le tariffe deliberate nel 2021 anche in considerazione della richiesta arrivata in Comune dall’Archeotour che gestisce i siti archeologici a Paulilatino.

Dall’incontro tra la coop e l’Amministrazione comunale si è raggiunto un accordo per il quale l’ Archeotour riconosce al Comune una percentuale pari al 7 % dell’intero introito derivante dalla vendita dei biglietti per il periodo gennaio 2025.dicembre 2026-dicembre. In particolare d’ora in poi quanti raggiungeranno Paulilatino per l’ingresso al Parco Archeologico di Santa Cristina e al Museo Archeologico-Etnografico “Palazzo Atzori” pagheranno dai 14 ani in su 8 euro, dai 6 ai 13 anni 4 euro (ingresso gratuito sino ai 5 anni) e 6 euro per comitive oltre 20 persone.

Nell’ingresso del parco è compreso il costo per l’utilizzo dei tavoli pic-nic con fornitura gratuita delle buste per i rifiuti. La Giunta ha inoltre stabilito che il 50% degli introiti derivanti dalla compartecipazione agli utili della vendita dei biglietti d'accesso all'area Archeologica di Santa Cristina e al Museo Palazzo Atzori sono vincolati alla concessione di contributi alle associazioni sportive e no per la promozione dell'attività sportiva e per la promozione di eventi culturali finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni, mentre il restante 50% degli introiti sarà destinato con successivo atto.

