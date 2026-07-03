Il Comune di Pau ha pubblicato il programma delle attività estive dedicate a minori e adolescenti. Un calendario che prevede 10 giornate al parco acquatico di Baradili.

Nello specifico, gli appuntamenti saranno suddivisi in 8 mattine (ogni lunedì e ogni venerdì) e 2 giornate intere (con date ancora a definire). Potranno partecipare tutti i minori e gli adolescenti di Pau, anche quelli sotto i 5 anni (in questo caso, però, è richiesta la presenza obbligatoria di un genitore o accompagnatore). Nel servizio sarà garantito anche il trasporto al parco di Baradili. È prevista una quota di partecipazione. Le famiglie interessate potranno presentare le domande entro venerdì 10 luglio, attraverso il modulo predisposto dagli uffici comunali.

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