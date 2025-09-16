Sono partiti anche nell’ufficio postale di Pau, in via Funtanedda, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Tra i lavori effettuati ci sarà la ristrutturazione degli ambienti e l’ammodernamento della sede attraverso la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.

Durante il periodo dei lavori, i cittadini di Pau potranno usufruire di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Ales, in via Regina Margherita, operativa secondo i consueti orari di apertura al pubblico: il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45. La sede di Ales è dotata di ATM Postamat fruibile h24.

Presso lo sportello dedicato saranno disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Gli interventi previsti presso la sede di Pau, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in 15 giorni lavorativi.

