Sono cominciate le attività del progetto “Parte Montis in lìngua sarda”, finanziato dalla Regione Sardegna.

Lo Sportello linguistico è a disposizione dei cittadini nella sede dell’Unione dei Comuni del Parte Montis, a Mogoro, in via Foscolo. L’operatore presente allo sportello sarà a disposizione dei cittadini di tutti i Comuni dell’Unione per consulenze linguistiche e ortografiche, per organizzare laboratori nelle biblioteche e nelle scuole, per informazioni che riguardano la lingua sarda e il suo utilizzo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il servizio sarà attivo fino al 30 novembre prossimo.

Lo Sportello aprirà 6 ore a settimana, ogni mercoledì mattina dalle 8 alle 14. Per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio di persona, telefonicamente (numeri 0783/997379 e 347/9382393) o via mail (unione.partemontis@unionecomunipartemontis.it.).

