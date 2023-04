«Rientrerò a scuola a testa alta». Marisa Francescangeli è sicura del suo e, ai microfoni del telegiornale di Videolina, conferma la sua posizione, la stessa che le è costata venti giorni di sospensione dall’insegnamento, nella scuola primaria di San Vero Milis (QUI LA NOTIZIA).

«Le persone», spiega nell’intervista la maestra, «mi hanno contestato una cosa in cui non pensavo ci fosse nulla di male, come una preghiera prima di Natale, con il lavoretto del braccialino». Secondo Francescangeli, in fin dei conti, a rimetterci son stati gli stessi bambini: «Chi ne ha risentito, soprattutto per quanto riguarda il programma scolastico, sono loro».

Poi la maestra scaccia con forza le voci circolate sui suoi presunti insegnamenti: nelle ultime ore qualcuno aveva sostenuto che Marisa Francescangeli avesse spiegato ai bambini, durante le lezioni di geografia, che i vulcani fossero una punizione divina contro la cattiveria dell’uomo: «Non l’ho mai detto, assolutamente. Sono una cosa naturale».

