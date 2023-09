Il Comune di Palmas Arborea parteciperà all’avviso, emanato dalla Regione, finalizzato all’erogazione di contributi per la promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia della montagna.

All’iniziativa regionale possono partecipare i comuni che fanno parte di Unione di Comuni e l’ente palmarese, facendo parte de L’Unione di Comuni dei Fenici, può essere potenzialmente un beneficiario. Per questo motivo, l’amministrazione comunale guidata da Emanuele Cadoni parteciperà in forma associata tramite l’Unione di Comuni dei Fenici.

L’obiettivo è quello di continuare a migliorare alcune aree.

«Con questo intervento – conferma Cadoni – qualora venga finanziato, contiamo di riqualificare un’area periferica all’abitato. Ci sono zone, anche a ridosso di aree naturalistiche, che per carenza di fondi non sono adeguatamente valorizzate. Contiamo quindi, in queste aree, di iniziare un percorso di valorizzazione».

© Riproduzione riservata