Il Comune di Palmas Arborea ha pubblicato l'avviso pubblico denominato “Misura Nidi Gratis 2024”. Il contributo è destinato alle famiglie, per l’abbattimento della retta per la frequenza dei bambini, di età compresa tra i 0 e i 3 anni, in nidi e micronidi pubblici o privati. Si considerano ammissibili i servizi per la prima infanzia che rispondono alla necessità di favorire la conciliazione famiglia-lavoro dei genitori e a sostenere le capacità di apprendimento e la socializzazione dei bambini. I servizi finanziabili dalla misura “Bonus Nidi gratis 2024” comprendono nidi, micronidi, sezioni primavera, nidi domiciliari e nidi aziendali, pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni o privati non in convenzione. Il contributo è cumulabile con le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. Le richieste potranno essere effettuate entro il 10 febbraio, esclusivamente online, utilizzando il modulo disponibile nel sito istituzionale del Comune.

