A Palmas Arborea la giornata dell’insediamento del Consiglio comunale dei Ragazzi è stata anche l’occasione per inaugurare due opere pubbliche cruciali per la vita quotidiana della comunità.

Ha visto la luce la nuova veste della parte vecchia del Municipio, in seguito ai lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico della struttura, con cerimonia dell'alzabandiera nel cortile della struttura, e la nuova via Rinascita, la strada sul quale si affacciano la Casa Comunale, l’ufficio postale e le scuole del paese.

Per quanto riguarda il municipio, i lavori sono costati 70mila euro circa (fondi comunali), mentre per la riqualificazione di via Rinascita la somma spesa è stata di 320mila euro (300mila di finanziamento regionale e 20mila di cofinanziamento comunale).

«Richiamando quello che era il programma elettorale – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – stiamo riuscendo a riqualificare ed efficientare quanto già esistente. Siamo contenti che tutto sia coinciso con l’insediamento del consiglio dei ragazzi, in particolare il momento dell'alzabandiera nel piazzale del Municipio è stato commovente ed emozionante».

